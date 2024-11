Romadailynews.it - Roma: rimossi i veicoli abbandonati in via Magnagrecia

Intervento della Polizia Locale nel parcheggio sopra il mercato Metronio, 22 novembre – Sono iniziate oggi le operazioni di rimozione die motoin stato di abbandono presso il parcheggio multipiano di via, al civico 56, situato sopra il mercato Metronio.Le attività sono condotte dalle pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale diCapitale, con il supporto di carro attrezzi impegnati nella rimozione dei mezzi. Finora sono statisei autoe due motorini.L’intervento, volto a contrastare il degrado e a recuperare gli spazi inutilizzati, proseguirà nei prossimi giorni. Dopo la pulizia dei rifiuti presenti, il parcheggio sarà restituito ai cittadini per il normale utilizzo come area di sosta.