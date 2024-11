Sport.quotidiano.net - Robur, l’ex Guberti resta fiducioso: "La squadra supererà le difficoltà"

Ha vestito la maglia del Siena per cinque anni. A Siena ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, per iniziare, nel settore giovanile bianconero, la carriera di allenatore. A Siena, Stefano(nella foto), oggi mister dell’Under 16 della Fiorentina, ha deciso di vivere. La, quindi, la segue ancora, con affetto, e con la speranza che in futuro il suo cammino possa riportarlo, anche sportivamente, sulle lastre. "Vedendo giocare la– ha detto–, si vede il lavoro che il mister ha fatto l’anno scorso. Un ottimo lavoro, anche se quest’anno, in Serie D, c’è qualche realtà che ha speso un po’ di soldini in più del Siena, ci sono valori a cui non è facile arrivare. I ragazzi, di cui conosco Bianchi per averci giocato insieme, Lollo per averlo affrontato e altri, per nome e qualità, come Galligani, hanno avuto un momento dima penso che ne usciranno alla grande.