Prima edizione dello Sponz Viern, l’annunicio di Vinicio Capossela

Tempo di lettura: 3 minuti“Tre giorni diamento dedicati ai riti dell’inverno, il caro inverno scomparso, da rievocare, da propiziare con il racconto, con i cibi e le bevande, con le musiche, con le grotte e con i tendoni, con le processioni, nel paese incantato e dormiente. Il paese presepe: Calitri. Dal 4 al 6 gennaio, per portarsi via tutte le feste. Una festa da paura“.annuncia così lo. L’evento, pensato come un festival, si propone di immergere i partecipanti in un viaggio sensoriale tra tradizioni, simboli e rituali tipici della notte che chiude il ciclo delle festività natalizie. La “dodicesima notte”, ispirata dalla celebre commedia di William Shakespeare, è da sempre considerata un momento di transizione e liberazione: un’occasione unica per sfuggire alla quotidianità, travestirsi, e forse incontrare una parte di sé stessi.