Pezzi di vetro nel cibo degli alunni, colpa di un bicchiere rotto a mensa

Montecarlo (Lucca), 22 novembre 2024 – Unche si spezza nel locale sporzionamento, i frammenti diche schizzano nelservito alladella scuola primaria di Montecarlo. L’episodio risale a martedì scorso e per fortuna non ha provocato problemi ai bambini, anche se la paura e la preoccupazione ci sono state eccome. Le addette alla refezione e le maestre, si sono accorte subito di quanto era accaduto, intervenendo per evitare che qualche bimbo ingerisse dei frammenti. Poi si è tenuta una riunione con il Consiglio di Istituto, il Comune, la Asl, avvisati immediatamente. All’incontro ha partecipato ovviamente anche la ditta appaltatrice. Ciò che è emerso è che il corpo estraneo è finito nei piatti a seguito della rottura di unnel locale sporzionamento. Una delle insegnanti ha ricevuto ilcon il, così una collaboratrice scolastica.