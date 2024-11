Formiche.net - Perché oggi è importante parlare di medicina di genere

Negli ultimi anni, ladiè diventata protagonista di un dibattito sempre più rilevante nel panorama scientifico e pubblico. Tuttavia, resta ancora molto da fare per trasformare la salute dida tema di nicchia a priorità trasversale nei sistemi sanitari, integrando questa prospettiva sia nella ricerca che nell’assistenza. Nonostante alcuni progressi significativi – come il riconoscimento delle differenze nella manifestazione delle malattie tra uomini e donne e l’importanza di personalizzare le cure – troppe lacune persistono. Molti farmaci, infatti, continuano a essere sviluppati con una prospettiva neutra, ignorando le differenze biologiche e culturali tra i sessi. Di questo si è parlato al Centro Studi Americani in occasione dell’appuntamento “La salute al femminile: un ponte tra Italia e Stati Uniti”.