News.robadadonne.it - Perché il maschicidio non esiste e il femminicidio non è il generico omicidio di una donna

Leggi su News.robadadonne.it

quando unauccide un uomo non parliamo di?”. La domanda ricorre nei commenti ad articoli in cui si parla di.A porla sono persone, per lo più uomini ma non solo, che vogliono perorare una presunta equità di trattamento tra maschi e femmine nelle responsabilità dei crimini ma, così facendo, dimostrano solo di non conoscere i dati, non riconoscendo il fenomeno sistemico e culturale della violenza di genere.L’ignoranza sul tema, nel senso etimologico del termine, non riguarda del resto solo persone che si occupano d’altro, ma anche rappresentanti del mondo politico, giornalistico e intellettuale che dovrebbero invece avere una conoscenza precisa e un approccio non ideologico sull’argomento, almeno quando lo trattano.Paradigmatico, in questo senso fu il titolo di Libero, che nel 2020 titolò a tutta pagina: “Più maschicidi che femminicidi”, riportando i dati degli omicidi di uomini e di donne in maniera del tutto slegata dal movente e dall’autore o dall’autrice del reato.