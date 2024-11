Gaeta.it - Nuove misure per i diritti delle persone con disabilità: giunge l’attuazione della normativa 62-2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una nuova era per iconsta emergendo grazie aldel decreto 62-. Questo provvedimento, ascoltato in occasionecampagna “La promessa per la ricerca” promossa da Aisla, segna una svolta significativa nel riconoscere i bisogni e iaffette da sclerosi laterale amiotrofica e, più in generale, di tutte lecon diverse. Con un approccio centrato sulla persona, questo decreto aspira a trasformare l’assistenza e l’integrazione sociale.Il riconoscimento deie dei bisogniLarecentemente implementata si propone di mettere al centro lecon, riconoscendo non solo i loro, ma anche i loro bisogni specifici e le aspettative di vita. Paola Rizzitano, consigliere nazionale di Aisla e presidente di Aisla Lazio, ha sottolineato l’importanza di questo passaggio storico, evidenziando come vari enti del Terzo Settore e associazioni abbiano dato un contributo essenziale per la sua realizzazione.