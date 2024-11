Novara, bimbo muore in scontro frontale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.33 Un bambino di 8 anni è morto e il fratellino di 4 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio a Oleggio, in provincia di. Uno dei due veicoli era condotto dalla nonna dei due fratellini la quale è rimasta ferita ed è stata ricoverata in codice giallo. Anche due persone che si trovavano nell'altra automobile sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale in codice verde. I bambini e la nonna sono stati estratti dalle lamiere dell'auto dai Vigili del fuoco.