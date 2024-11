No ragazzi ma cosa ho fatto… Grande Fratello dalla gioia allo sgomento | brutta figura per Federica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un po’ come per Perla Vatiero lo scorso anno,Petagna sta diventando sempre più protagonista al. Prima è entrata lei, che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island proprio come la vincitrice ed ex di Mirko Brunetti, poi l’ex fidanzato Alfonso, poi ancora il single con cui ha avuto un flirt, Stefano.E nell’ultima puntata andata in onda anche un altro spasimante, cugino di un’altra ex protagonista di Temptation ma solo per un incontro. Insomma, di carne al fuoco ce ne è parecchia. Giovanissima,continua il suo percorso nella casa ma nelle ultime ore si è resa protagonista di uno scivolone incredibile.Leggi anche: “Volgare, cafona, bugiarda!”., Helena e Shaila: alla fine è successo. Lo scontro choc nella notte“Chedi me***”,ha fattodel GFLa scena, ripresa ovviamente dalle telecamere, si svolge in giardino.