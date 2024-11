Movieplayer.it - M3GAN 2.0: primo sguardo ufficiale alla bambola assassina nel sequel dell'horror

Leggi su Movieplayer.it

Una nuova immagine dietro le quinte deldianticipa l'aspetto. Undidi Blumhouse e Atomic Monster sembrava inevitabile dopo che il filmfantascientifico, acclamato dcritica, aveva ottenuto risultati sorprendenti al botteghino, e lo scorso gennaio abbiamo scoperto che2.0 era ufficialmente in fase di sviluppo. Ora, Vanity Fair ha condiviso unal film attraverso un'immagine dietro le quinte che anticipa il ritornoha come protagonista Alison Williams (Girls, Get Out) nel ruolo di Gemma, un'ingegnere di robotica di un'azienda di giocattoli che utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare unaa grandezza naturale programmata per essere la più grande .