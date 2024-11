L’Ue malato terminale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La von der Leyen si copre di ridicolo. Mosca taglia il gas all’Austria e lei commenta: “Putin ricattacol gas”. Ma come, non erache voleva bloccare l’acquisto di gas e petrolio russi?Lucia PuriniVia emailGentile lettrice, l’Europa è in stato confusionale, sbaglia tutte le scelte e diffonde messaggi che definire distopici è un eufemismo: sono solo demenziali. La von der Leyen è il simbolo di questa Europa in preda a black out cognitivo. Fu lei ad annunciare, con uno sguardo da faina furba, che i russi avevano esaurito i chip per le loro armi e smontavano le lavatrici domestiche per recuperare i componenti elettronici. L’affermazione fu accolta da applausi, tv e giornali se ne nutrirono per settimane. Nel frattempo la Russia sparava ogni giorno centinaia di missili e droni, lanciava la sonda Luna-25 servita da milioni di chip e le sue fabbriche sfornavano carri armati ad alto contenuto elettronico.