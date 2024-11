Ilrestodelcarlino.it - Lavori sul ponte del Po. Traffico in tilt e proteste

di manutenzione ai giunti stanno provocando parecchi disagi alsuldel Po tra Boretto e Viadana. Sono stati istituiti sensi unici alternati fino al termine dell’intervento, che dovrebbe concludersi entro domani o al massimo domenica. Ma ciò che ha fatto sollevare le polemiche e ledi tanti cittadini è stato il mancato adeguato preavviso, che avrebbe permesso a molti utenti di quella strada di anticipare le partenze o scegliere percorsi alternativi per evitare di restare imbottigliati nel. Solo pochissimi giorni prima una comunicazione è giunta al Comune di Boretto. Nulla risulta invece comunicato dal versante lombardo, se non agià avviati, a inizio settimana. Nei giorni scorsi si sono create code di veicoli per chilometri lungo la Variante val d’Enza fino alsul Po, con gravissimi disagi soprattutto nelle ore di punta.