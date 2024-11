.com - Io e te dobbiamo parlare, ecco il trailer con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, a Natale al cinema

Ildel film Io e tecon protagonisti lo stesso, per la prima volta insieme sul grande schermo, nei panni di due agenti di polizia, aneiIn attesa dell’uscita alil 19 dicembre è stato rilasciato ildel film Io e tedicon protagonisti lo stesso, per la prima volta insieme sul grande schermo.Io e tecast e crewAccanto a, il cast include le protagoniste femminili Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall’Orto, oltre a Euridice Axen, Tommaso Cassissa, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Biagio Izzo, Peppe Lanzetta, Enrico Lo Verso.Diretto dae scritto dacon Gianluca Bernardini in collaborazione con, Io e teè una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di Marche Film Commission e con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Ancona.