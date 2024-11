Ilfoglio.it - Hezbollah e gli scudi di Crosetto

“È intollerabile che ancora una volta una base di Unifil sia stata colpita. Cercherò di parlare con il nuovo ministro della Difesa israeliano, per chiedergli di evitare l'utilizzo delle basi Unifil come scudo”. Così il ministro della Difesa, Guido. Ha detto anche che “è ancor più intollerabile la presenza di terroristi nel sud del Libano che mettono a repentaglio la sicurezza dei caschi blu e della popolazione civile”. Il ministro della Difesa dovrebbe sapere che a usare le basi Unifil comesono soltanto i terroristi di. La milizia filo iraniana ha piazzato rampe di lancio di missili a venti metri, venti, dalle basi Unifil. Per anni,ha costruito fortificazioni e trasferito enormi quantità di armi nel Libano meridionale. Ma in un rapporto otto anni fa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’allora comandante dell’Unifil, il generale irlandese Michael Beary, dichiarava: “Non ho prove, né mi è stata fornita alcuna prova di trasferimenti di armi nella mia area di operazioni.