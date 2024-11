F1 GP Las Vegas Hamilton | Giornata divertente serve migliorare il passo gara

Leggi su Sportface.it

“Mi sento bene dopo questa. E’ la prima volta che ho avuto unadel genere questa stagione. La macchina è andata molto bene nelle FP1, nelle FP2 un po’ meno, quindi c’è del lavoro da fare in serata. E’ difficile sapere dove siamo o perché siamo dove siamo, ma mi sono divertito abbastanza su questa pista. Vedremo se la macchina andrà così bene anche domani“. Queste le parole di Lewisal termine della primadi prove libere del GP di as, durante la quale ha concluso in testa entrambe le sessioni. “Il caldo è peggio per noi, ma ilnon è stato grandioso. Quindi dobbiamo lavorare in nottata per avere unmigliore senza perdere velocità sul giro secco. E’ stato, è stato bello fare dei settori consecutivi senza che la macchina mi sbattesse da una parte e dall’altra”.