Eurolega | torna a vincere lo Zalgiris Barcellona ko con il Bayern

Leggi su Sportface.it

Si chiude l’undicesima giornata di. Lodi Andrea Trinchieridopo tre ko in fila. Ilcrolla in casa delMonacoRISULTATI E CLASSIFICASuccesso pesante per lo(7-4) di Trinchieri che batte e aggancia in classifica il Panathinaikos (7-4). Guida i lituani l’ex Spurs, Lakers e Nets Lonnie Walker. Sono 24 i punti dell’americano alla sirena. Bene anche Sirvydis (19 punti+7 rimbalzi) e Francisco (12 punti+3 assist). Non bastano al Pana i 19 con 5 assist di Nunn e i 16 di Yurtseven per evitare il ko esterno. Solo 11 punti per l’ex Maccabi Lorenzo Brown. Dominio delMonaco (8-3) in casa contro il(7-4). I tedeschi conducono il match dall’inizio alla fine e battono i catalani 100-78. Obst trascina i bavaresi con 34 punti e 3 rimbalzi.