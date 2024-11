Gaeta.it - Cristiano Malgioglio svela il suo nuovo singolo ‘Rosa Tormento’: sensualità e avventure in arrivo

Facebook WhatsAppTwitterlancia il suoTormento‘, accompagnato da un video provocante che ha fatto il suo debutto su YouTube a mezzanotte. Il brano, presentato per la prima volta al programma ‘Amici‘ di Maria De Filippi, ha già riscosso un notevole successo.ha affermato che il video, che vede come protagonista la modella Samira Lui, promette di suscitare scalpore nel panorama musicale attuale. In un’intervista esclusiva con Adnkronos, il cantautore rivela dettagli interessanti sulla sua creazione artistica e la sua prossima apparizione nel programma ‘Verissimo‘.Il protagonista del video: Samira LuiSamira Lui, scelta personalmente datra un’ampia selezione di 100 modelle, incarna il fulcro del video. Il cantautore spiega di aver cercato una presenza femminile che unisseed erotismo a una grazia delicata.