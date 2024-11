Gaeta.it - Cresce l’ondata di furti di rame e vandalismi lungo la Benevento-Cancello: la segnalazione dell’Eav

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi giorni, la linea ferroviariaè stata teatro di un preoccupante incremento didie atti vandalici. L’Ente Autonomo Volturno ha reso noto che durante la scorsa notte, un gruppo di ignoti ha nuovamente colpito, causando danni alle apparecchiature del nuovo sistema di segnalamento ferroviario Accm/Scmt. Questi episodi stanno mettendo a serio rischio il regolare funzionamento della linea e aggravano i lavori di ammodernamento già in corso.L’entità del danno: colpiti i nuovi impiantiIe i danneggiamenti sono stati registrati in particolare nelle aree dei passaggi a livello situati tra le stazioni di Santa Maria a Vico e. Questi nuovi impianti, che rientrano in un progetto di ammodernamento della linea ferroviaria, sono stati danneggiati, costringendo a ulteriore lavoro.