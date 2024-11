Rompipallone.it - Coppa Davis, Sinner e Berrettini da sogno: è successo pochi minuti fa

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 23:45 di redazioneJannike Matteofanno uno splendido regalo all’Italia in.Il tennis continua a stupire e a regalare gioie immense all’Italia. E a farlo è ancora una volta Jannik. L’altoatesino, fresco di vittoria alle ATP Finals di Torino, non arresta la sua scia straordinaria. Che questa volta vede la collaborazione di Matteo, alla terza partita disputata in coppia.Il duo italiano ha dato spettacolo contro l’Argentina ed ha conquistato uno storico risultato presso la Martin Carpen Arena di Malaga, dando così avvio alla splendida festa a tinte verdi, bianche e rosse.: è semifinale di!Lo straordinario ed inedito duo azzurro è riuscito presto a trovare quel feeling giusto con cui è riuscito a lottare e vincere in rimonta contro la coppia argentina formata da Maximo Gonzalez e Andres Molteni con un risultato di 6-4 7-5.