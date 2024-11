Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada: i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan? Vi dico che…

Leggi su Dailymilan.it

di? Il direttore sportivo Geoffryparla parla per la prima volta deldel, arriva nel 2019 alcome Capo Scout ma dall’estate del 2023 riveste il ruolo di Direttore Tecnico del Club. Il dirigente a rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN enews.it. I temi trattati? ha parlato del suo ruolo, della metodologia di lavoro utilizzata al, del processo che porta a investire su un calciatore e di tutte le nuove aree che intersecano con il suo ruolo di DT.chiarisce subito come si svolge una sua giornata aello. Afferma di fare subito un meeting con la sua squadra sul programma della giornata e della settimana. In merito alla squadra afferma che si tratta di un gruppo giovane che ha bisogno di vicinanza e di parlare e non solo di calcio.