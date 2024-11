.com - Calcio femminile C / La Jesina Aurora ha voglia di riscatto: al Carotti arriva la capolista Venezia

Leggi su .com

Dopo la pesante sconfitta per 7-2 in casa del Trento, le leoncelle puntano a riscattarsi subito, con un’altra sfida molto dura: alil, primo in classifica e ancora imbattuto in stagione. Il punto sulla partita con il preparatore dei portieri Alessandro di NardoJESI, 22 novembre 2024 – C’è bisogno di rialzare subito la testa in casa.Le leoncelle infatti, dopo un periodo positivo con due vittorie e un pareggio nelle tre gare precedenti, sono tornate al punto di partenza, venendo sconfitte in quel di Trento con un pesante 7-2.Una debacle che ha cancellato tutti i passi in avanti fatti dalle jesine in questa stagione, che sono di fatto uscite con la testa dalla partita subito dopo aver trovato il gol del momentaneo 1-1, subendo tutto il potenziale offensivo di una grande squadra come il Trento, secondo in classifica non per caso.