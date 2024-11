Quotidiano.net - Bimba di 10 mesi morta in casa a Torino, non escluso omicidio da parte della mamma

, 22 novembre 2024 – Dramma nel Torinese, unadi dieciè stata trovatain, a Nole, nel Basso Canavese. A fare la macabra scoperta e dare l’allarme sarebbe stato il papàpiccola, che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quello dell'damadre. Quando i militari dell’Arma sono arrivati nell’abitazione di Nole, la piccola giaceva ormai senza vita in una vasca da bagno.