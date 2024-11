Ilrestodelcarlino.it - Auto schiacciata dalle lastre di cemento di un camion, gravissimo un ventenne

Acqualagna (Pesaro Urbino), 22 novembre 2024 -incidente stradale questa mattina attorno alle ore 9,30 lungo la strada ‘dei Fangacci’ che da Acqualagna sale verso Urbania vicino alla Locanda del Pellegrino. Ad un grossoche trasportava pannelli diper un capannone in una curva si sono schiantati i supporti che tenevano fermo il carico. Questo ha urtato un’che da Urbania scendeva verso Acqualagna e che nell’impatto è finita fuori strada. Alla guida della macchina c’era un, che viaggiava con la nonna e anche un’altra persona, tutti e tre sono rimasti feriti, in maniera seria: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlilamiere. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati all’ospedale di Torrette di Ancona a bordo di un’ambulanza.