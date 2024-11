Ilgiorno.it - A Torre de’ Picenardi un caso di meningite. Scatta la profilassi per chi ha avuto contatti col malato

Leggi su Ilgiorno.it

de’(Cremona) – Avviso sul sito del Comune, appeso in bacheca e volantini in tutti i negozi del paese. Ade’c’è undie l’Asl, secondo le disposizioni, ha avvertito il sindaco Marcello Volpi del pericolo. Così, si è subito corsi ai ripari. Martedì un uomo di mezza età è stato ricoverato in ospedale a Cremona con sintomi inequivocabili:. Subito èta l’emergenza e la conseguente necessità prima a individuare le persone, che erano state a contatto stretto con il, e poi a sottoporle a. Un lavoro da sbrigare nel più breve tempo possibile e con la collaborazione del paziente, che ha dovuto ricordare tutti i posti frequentati dall’11 novembre, giorno in cui si sarebbe infettato, al 19, giorno nel quale è stato ricoverato.