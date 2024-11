Thesocialpost.it - A Kiev inverno terribile, cittadini disperati: “Non ce la facciamo più, è un incubo”

Da brividi, denso di amarezza, terrore, stanchezza. Il reportage di Repubblica da, firmato dall’inviata Laura Lucchini, è straziante. E testimonia della stanchezza di una popolazione allo stremo per una guerra che non solo non finisce mai, e che dopo un momento di speranza per una soluzione diplomatica ha preso una direzione a dir poco inquietante. Il lancio del “supermissile” e le minacce di Putin di attaccare altri PaesiIl lancio del “supermissile balistico” russo su Dniepro ha segnato un punto forse di non ritorno, con Putin che ora minaccia direttamente di attaccare i Paesi che forniscono armi a Zelensky. Nessuno al mondo, prima d’ora, aveva usato su un vero campo di battaglia un’arma così potente, in grado – se armata – di trasportare un carico di morte nucleare.La capitale ucraina si è svegliata sotto una coltre di neve che non nasconde il clima di paura e tensione crescente.