Bergamonews.it - Torre Boldone, 55enne investita da un furgone: è grave

. È in gravi condizioni lanella mattina di giovedì 21 novembre a.L’allarme è scattato intorno alle 10,45 in via Giosuè Carducci, a pochi passi dalla fermata della Teb T1 della Val Seriana.Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe statada une ha riportato severi traumi a volto, torace, bacino e ad una gamba. Laè stata trasportata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, massima gravità.Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano, un’automedica e i carabinieri per fare luce sulla dinamica dell’incidente.