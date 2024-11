Ilrestodelcarlino.it - Strade sicure, nuovo codice: "Non vengono tutelati i pedoni, schiaffo ai parenti delle vittime"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con 87 voti favorevoli, 43 contrari e 1 astenuto, il Senato ha dato ieri il via libera aldella Strada. Una notizia, che a tre giorni di distanza dalla Giornata mondiale in memoriadella strada, ha indignato tutte le principali associazioni che nei mesi scorsi sono scese più volte in piazza contro una riforma giudicata sbagliata e pericolosa, utilizzando lo slogan ‘Stop aldella strage’. Anche a Modena, a marzo, Fiab e la rete di associazioni che promuovono la Città30 avevano organizzato un flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. "Questo provvedimento, approvato a pochi giorni da una ricorrenza così significativa – dichiara Davide Paltrinieri, portavoce di Modena30 – suona come un ‘doppio’ a tutti coloro, in particolare i familiaridi incidenti stradali, che per mesi si sono battuti per chiedere la revisione di unpericoloso e assurdo, che tutela tutti tranne gli utenti più deboli della strada".