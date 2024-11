Sci alpino | presentate le tappe italiane di Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

Oggi sono statele quattrodideldi sciper la stagione 2024-25 che si svolgeranno in Italia. Si inizierà con la Val Gardena, il 18 e il 19 dicembre, con il Super G maschile e la discesa libera maschile. Il 20-21 dicembre ci saranno il gigante e lo slalom uomini in Alta Badia. A Cortina il 18 e il 19 gennaio il super G e la discesa libera donne. Passando all’anno nuovo, il 21 gennaio appuntamento a Kronplatz con lo slalom gigante femminile. Durante la presentazione è intervenuto anche Stefano Longo, presidente della Fondazione Cortina: “Vogliamo per il futuro cercare di migliorare. A gennaio faremo un vero e proprio test evento, dovremo dimostrare al Cio e a Milano-Cortina, che saranno presenti, il salto di qualità che abbiamo fatto”, ha concluso. SciledidelSportFace.