Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025: arriva la diffida del Codacons a Carlo Conti e alla Rai

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Daspo al Festival diper rapper e trapper che nei loro brani incitano i giovaniviolenza o offendono le donne.” A chiederlo il, che presenta oggi una formaleRai e al conduttore.Poco fa ilha presentato ufficialmente una, dichiarando che se il direttore artisticoConi porterà asul Teatro Ariston artisti che in passato hanno cantato testi sessisti o misogini, allora verrà presentata formalmente una denunciaprocura: “Siamo pronti a denunciare per induzioneviolenza sulle donne“. Nel comunicato presente sul sito delsi fanno anche alcuni nomi, tra cui quello di Tony Effe“Nei prossimi giorni verrà reso noto il cast dei cantanti in gara al prossimo Festival, e già circolano nomi di papabili partecipanti, tra cui appunto rapper come Tony Effe, che in passato si sono distinti per canzoni dai testi fortemente sessisti e per frasi che denigrano e offendono le donne e incitano i giovaniviolenza.