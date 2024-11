Oasport.it - Salto con gli sci, Coppa del Mondo maschile Lillehammer 2024. Kraft pronto al sorpasso su Stoch e Ammann?

La prima tappa delladeldicon gli sci avrà luogo da venerdì 22 a domenica 24 novembre. Si gareggerà a. La località situata in Norvegia terrà a battesimo la stagione-25 con una prova a squadre miste.Difatti il calendario è stato strutturato in maniera tale da far partire il massimo circuito degli uomini nello stesso luogo dal quale si avvierà anche la controparte femminile, successivamente destinata a seguire un percorso tutto proprio.Per quanto riguarda il settore, dopo il mixed team event di venerdì, avremo due gare individuali. Entrambe si disputeranno sul trampolino grande (o Large Hill, se si vuole usare la nomenclatura ufficiale utilizzata abitualmente dalla Fis).con gli sci, quando “anche i ricchi piangono”. I norvegesi ‘costretti’ a rinunciare al sushi per contenere i costiDELTAPPA N°1Luogo:(Norvegia)Impianto: Lysgårdbakken (HS140)Competizioni ospitate: 39 (Large Hill) *Prima gara: 11 marzo 1993 *Ultima gara: 3 dicembre 2023* Nota Bene: esiste una gara ante litteram disputata su trampolino nel marzo 1984.