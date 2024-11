Sport.quotidiano.net - Roma, Ghisolfi: "Vecchio modello di mercato era insostenibile. Con Ranieri..."

Leggi su Sport.quotidiano.net

21 novembre 2024 – Nella giornata di ieri asi è tenuto presso lo Stadio Olimpico la seconda giornata della settima edizione del Social Football Summit. L'evento fondato da Gianfilippo Valentini e diretto da Massimo Tucci è da anni un'occasione di condivisione e confronto sul presente e il futuro dell'industria del pallone. Dall'innovazione, alla comunicazione, passando per l'aspetto economico e il turismo legato allo sport, tutte le figure professionistiche del mondo del pallone erano presenti. Tra loro è stato presente anche il direttore sportivo della, Florent. Il dirigente si è intrattenuto con i cronisti presenti per toccare tutti i temi più caldi del momento stagionale giallorosso. Ecco le sue parole. Il primo tema è stato senza dubbio il momento di difficoltà della squadra, chiedendo al dirigente come si stia vivendo all'interno del gruppo questo periodo: "Non è facile, sicuramente.