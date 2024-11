Gaeta.it - Ricerca e sviluppo in Italia: un’analisi delle sfide e dei successi nel settore clinico

Facebook WhatsAppTwitter L’si posiziona al diciottesimo posto in Europa per investimenti in, allocando solo l’1,33% del proprio PIL a questo, ben lontano dall’obiettivo dell’Unione Europea del 3%. Nonostante ciò, il Paese si distingue a livello internazionale per la qualità della produzione scientifica. Nell’ambito dellaclinica, il 2022 ha visto l’coinvolta nel 31% degli studi autorizzati in Europa, evidenziando un ruolo di primo piano nella scienza medica. Tuttavia, permane un problema critico: i tempi lenti per l’accessonuove terapie ai pazienti.Il panorama dellaclinica inNel 2022, l’ha autorizzato un totale di 663 studi clinici, con una predominanza degli studi di fase III, che rappresentano il 41%. Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi , ha segnalato un incremento del 14,5% negli studi di fase I rispetto all’anno precedente, segnalando un forte impulso all’innovazione e allodi nuove molecole.