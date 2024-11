Game-experience.it - PS5 e Call of Duty: Black Ops 6 guidano le vendite in Europa ad Ottobre, ma soffre il mercato console

Come di consueto sono stati condivisi i dati di vendita dei videogiochi inper il mese di2024, rivelando senza troppe sorprese che PS5 eofOps 6 sono riusciti ad imporsi come i prodotti più venduti nel Vecchio Continente.Grazie a GamesIndustry scopriamo infatti che il gioco più venduto il mese scorso è statoOps 6, seguito da EA Sports FC 25 e da Dragon Ball: Sparking! Zero. Il portale online ha rivelato inoltre che ledei giochi, da gennaio ad2024, sono calate del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (il 2023).Scopriamo qui sotto i giochi più venduti inad2024:ofOps 6 (Activision Blizzard)EA Sports FC 25 (EA)Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)Hogwarts Legacy (Warner Bros)Super Mario Party Jamboree (Nintendo)Silent Hill 2 (Konami)Dragon Age: The Veilguard (EA)Grand Theft Auto 5 (Rockstar)The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo)Undisputed (Plaion)Segnaliamo che Metaphor: Refantazio ha debuttato in undicesima posizione, realizzando delleinferiori del 32% rispetto a Persona 5 Royal, un risultato però non negativo visto che si tratta di una nuova IP.