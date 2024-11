Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Pierina Paganelli, trovati sul corpo due dna femminili. L’avvocato di Dassilva: “Non è emerso il suo profilo”

Suldagli esperimenti probatori sono stati rinvenuti due Dna. Le tracce biologiche, di due donne diverse, sono state trovate sulla gonna e sulla maglia vicina ad una coltellata. È l’ultimo colpo di scena nel caso di, 78enne testimone di Geova, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dove viveva in via del Ciclamino a Rimini. Unper il quale è indagato Louis, 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio.“È stato chiuso incidente probatorio. Non èildelneppure con la nuova macchina”, ha spiegatodifensore Riario Fabbri. Si tratta della crime-lite che il genetista Emiliano Giardina, consulente del Gip, ha fatto arrivare direttamente dagli Stati Uniti e in grado di evidenziare le minime tracce biologiche sui reperti.