MotoGP, Francesco Bagnaia guarda già oltre: "Ho ancora 8-10 anni di carriera e voglio altri titoli"

Si apre un lungo inverno per. Non tanto a livello di tempistiche, dato che a febbraio laripartirà con i test pre-stagionali di Sepang, quanto a livello di pensieri. Aver ceduto il trono della classe regina già di per sé non può che fare male, ma dopo 11 vittorie è davvero sale sulla ferita per “Pecco”.Ad ogni modo il portacolori del team Ducati Factory prova, come suo solito, a pensare in maniera positiva e costruttiva. “Sinceramente, non sono a un punto della miain cuifossilizzarmi troppo ai numeri. Sono un pilota molto giovane e penso di avere8-10didavanti a me, quindi darò sempre il massimo, continuerò a cercare di essere veloce e forte, con la voglia di migliorare sempre. La cosa più importante sarà aumentare in termini dimondiali.