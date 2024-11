Metropolitanmagazine.it - Luca Guadagnino sarà uno dei prossimi registi a dirigere un film per la DC di James Gunn? I rumor sembrano dire di si

Il registae Daniel Craig si riuniranno per un progetto basato su Sgt. Rock per i DC Studios die Peter Safran. Justin Kuritzkes starebbe scrivendo la sceneggiatura dele Craig hanno lavorato insieme nel dramma romantico di quest’anno Queer e ildi Sgt. Rock uscirà prima chegiri il remake di American Psycho della Lionsgate. A quanto pare, però, nessun accordo o contratto è stato ancora ufficialmente firmato. Quindi, finché non ci saranno notizie ufficiali, è difficile sbilanciarsi sul perchévoglia girare unper la DC. Che sia l’influenza diche porterà altri grandi autori ad avvicinarsi al mondo dei cinecomics?Il nuovo DC Universe si sta preparando per la sua prima serie di uscite. A dicembre è prevista la première di Creature Commandos, serie animata su Max, seguita da Superman e Supergirl: Woman of Tomorrow,tti da, con la star di House of the Dragon Milly Alcock.