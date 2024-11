Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Europei curling femminile in DIRETTA: tra poco la sfida per il secondo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:48 Scontro diretto che vale ilfinale del raggruppamento, mache potrebbe ripetersi in semifinale alle 18.00 in caso di successo dell’o di sconfitta della Scozia nel match contro la Norvegia.07:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di, match che chiude il round robin deglidifemminili 2024. Trameno di 20 minuti via al primo end.Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultimadel round robin deglifemminili di2024 tra. Sarà peraltro la prima di una possibil doppiatra azzurre e scandinave, che alle 18.00 potrebbero ritrovarsi sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) anche per affrontarsi in semifinale. Match del mattino che decreterà la seconda posizione del gruppo unico, con la spettatrice interessata.