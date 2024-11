Ilfattoquotidiano.it - Gravina e i 140mila euro per i diritti tv, il Riesame dice no al sequestro ma scrive: “Il presidente Figc orchestrò tutta l’operazione”

Adesso c’è un giuconvinto che ildella FederCalcio abbia “evidentemente orchestrato” una “articolata operazione” per distrarre delle somme dal sistema e appropriarsene, “ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. È tutto nero su bianco nelle motivazioni con cui il Tribunale delha respinto la richiesta didinei confronti di Gabriele. Solo in apparenza una buona notizia per il n.1 del pallone.La vicenda ormai è nota.della, è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio: avrebbe incassato – secondo l’accusa – una provvigione su una consulenza alla società ISG suitv della Serie C, quando ne era a capo nel 2018, attraverso un intricato schema di opzioni fittizie su una collezione di libri antichi di sua proprietà.