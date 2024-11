Giornata mondiale dell’albero, al Parco della Trucca 313 nuove piante

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Quale migliore occasioneper celebrarla con la messa a dimora di 313, suddivise tra 300forestali e 13 alberi, al. Un nuovo bosco urbano, a corredo di quelloMemoria, che troverà casa nel grande polmone verde a ridosso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e che concorrerà non solo a contribuire all’abbatimento o quantomeno al contenimentoproduzione di anidride carbonica, in linea perfetta con gli impegni dell’Agenda 2030, ma anche a ripopolare un’area che aveva visto tagliare parte dei suoi arbusti a causa del Tarlo asiatico.Insieme infatti a Curno e a Treviolo, anche Bergamo era stata colpito solo qualche mese fa dalla piaga del parassitra che aveva di fatto falcidiato parte del patrimonio arboreocittà, ragione per la quale i professionisti dell’Ersaf, le guardie forestali e gli agronomi del Comune di Bergamo hanno scelto varietà verdi capaci di resistere all’attacco del tarlo.