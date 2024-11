Lanazione.it - Firenze, nuovi spazi per l'allergologia del San Giovanni di Dio: anche per i casi più gravi

, 21 novembre 2024 – Si è spostata al primo piano, nel Padiglione Amerigo Vespucci, l'Immunologia Clinica dell'ospedale Sandi Dio. Il trasferimento era atteso da tempo per poter offrire ai pazienti ambienti piùosi e confortevoli di quelli posti al sesto piano dell’ospedale dove da anni operava la struttura. Soprattutto per quei pazienti con reazioni allergiche piùper i quali un ambiente sanitario più adeguatosolo negli, rappresenta un valore aggiunto. La direttrice diImmunologia Clinica-Empoli, Donatella Macchia, proprio oggi, in ocone della giornata Mondiale dell’Anafilassi indetta dall'European Academy Allergy and clinical Immunology scientific committee (EAACI), ha organizzato un incontro per mostrare la nuova sede.