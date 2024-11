Gamberorosso.it - Ecco perchè su Tik Tok sta spopolando la ricetta degli orsetti gommosi congelati

Leggi su Gamberorosso.it

Croccanti, colorati e soprattutto freddi: i famosistanno vivendo una seconda giovinezza in formato ghiacciato, grazie a TikTok. I social sono inondati di video di utenti che mordono questi dolcetti, incuriositi dal suono crunchy e dall’aspetto tre volte più grande che assumo le caramelle dopo aver assorbito la bibita – a scelta – usata per la preparazione. Glipotrebbero rappresentare solo uno dei tanti esperimenti fugaci che popolano TikTok - come il recente budino di cachi e cacao virale tra i food influencer per l’autunno - ma, anche se questa moda sembra destinata a esaurirsi in poche settimane, intanto anche in Italia numerosi influencer si mostrano sui social intenti a provare ladell’ultimo momento.Frozen gummy bearsA dare il via alla nuova tendenza è stato il video della tiktoker Kat Chao, che nel giro di pochi giorni ha collezionato quasi 45 milioni di visualizzazioni e oltre 3.