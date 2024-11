Ilrestodelcarlino.it - E’ nata l’associazione. Museo Bianconero

Non ha voluto essere un caso ma un simbolo, tutta l’attività delCesena è rivolta a ricordare e celebrare la storia bianconera. Il 17 novembre scorso infatti è stata costituitadi promozione sociale (Aps)Cesena che ha tra le finalità, senza scopo di lucro, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Cavalluccio attraverso varie iniziative. Una delle ultime e di successo è stata quella del dicembre scorso al Manuzzi in collaborazione con ilGrande Torino e della Leggenda Gra(sede a Grugliasco vicino a Torino) per ricordare in particolare ma non solo la prima gara del Cesena di Bersellini in serie A, 0-0 contro il Torino alla Fiorita il 7 ottobre 1973. E’ stata costituita quindi(farà seguito l’iscrizione al registro unico nazionale telematico del Terzo Settore) e anche la data ha un significato fondamentale: il 17 novembre 1940 (il club venne fondato il 21 aprile 1940) fu disputata la prima partita ufficiale della storia del Cesena, a Rimini (campionato di Prima Divisione girone A) e i bianconeri superarono il Rimini B per 8-1.