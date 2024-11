Terzotemponapoli.com - Del Genio: Napoli, la difesa a tre con Olivera centrale

Mathíasha impressionato nel ruolo di difensorenella recente partita dell’Uruguay contro il Brasile. La sua prestazione solida in unaa quattro ha evidenziato capacità che potrebbero tornare utili anche al. Secondo il giornalista Paolo Del, il club punta molto su di lui, apprezzato anche da Antonio Conte, il quale sembrava intenzionato a inserirlo nel suo sistema di gioco.L’idea iniziale di Conte:a tre e esterni di fasciaL’approccio iniziale di Conte prevedeva unaa tre con due esterni di fascia, individuando in Leonardo Spinazzola un giocatore adatto grazie alla sua maggiore propensione alla corsa rispetto a Mario Rui. Tuttavia, Spinazzola non ha convinto nelle fasi difensive, portando il tecnico a tornare a unaa quattro.