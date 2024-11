Cosa si è rifatta Elisabetta Canalis l’esperta svela i ritocchini Perché non ve ne accorgete

Leggi su Caffeinamagazine.it

e i. La showgirl è approdata al successo come velina di Striscia La Notizia nel 1999. Con Maddalena Corvaglia ha formato una delle coppie più amate e ammirate del noto tiggì satirico di Canale 5. Nel 2003 ha posato per il calendario senza veli di Max e poi è stata scelta come valletta nel programma Controcampo. Ha anche recitato in fiction come “Carabinieri”.Tante anche le sue storie d’amore patinate. Nei primi anni Duemila ha avuto una turbolenta relazione col calciatore Christian Vieri. Dopodiché ha fatto scalpore anche la frequentazione con la star di Holliwood George Clooney. Quindi c’è stato il matrimonio col chirurgo italo-americano Brian Perri, da cui ha avuto la figlia Skyler Eva. Storia finita dopo 11 anni. Ma la domanda è: la bellezza diè tutta naturale? Non proprio.