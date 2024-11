Lopinionista.it - Cna Fita: “Chiediamo di essere convocati al più presto per conoscere i contenuti del Piano neve”

ROMA – “In vista della stagione invernale, e con l’annuncio delle prime nevicate, avremmo auspicato un2024-2025 già condiviso e impostato su soluzioni strutturate e pianificate, in grado di evitare decisioni estemporanee”. Lo si legge in un comunicato di Cna.“Purtroppo – prosegue la nota – siamo convinti che ci troveremo ancora una volta di fronte a unrealizzato, sostanzialmente, attraverso un mero copia-incolla delle misure previste l’anno precedente. E come ogni anno saremo costretti a chiedere interventi correttivi per risolvere i problemi legati alle precedenti gestioni dele soprattutto per chiedere una rivisitazione delle procedure, in modo da fornire certezze a chi deve affrontare un viaggio”.“È inaccettabile – si sottolinea nel comunicato – che le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti vengano decise in modo estemporaneo e a trasporto già in corso.