Camogli, turista ignora gli avvisi sulla mareggiata e finisce in acqua: il video

Travolta da un’Onda mentre Filma laDiventa ViraleAttimi di paura a, in Liguria, dove unaè stata travolta da un’onda mentre cercava di filmare l’impressionante. Nonostante i divieti e glidiramati dalle autorità, la donna si era avvicinata pericolosamente alla scogliera per immortalare l’evento con il suo smartphone. Un’onda l’ha colpita in pieno, trascinandola a riva. Per fortuna, lanon ha riportato gravi ferite, venendo spinta direttamentespiaggia.Il momento è stato catturato in un, condiviso poi sui social, diventando rapidamente virale e scatenando reazioni contrastanti tra stupore, preoccupazione e critiche per l’imprudenza.Guarda ilEccezionale: La Liguria Sferzata dal MaltempoLache ha colpitofa parte di un’ondata di maltempo che ha investito tutta la Liguria, con onde alte fino a 7 metri e raffiche di vento particolarmente intense.