Barbara Gambatesa tragedia sfiorata in palestra | Davide Donadei le fa cadere un attrezzo in testa

Unaha coinvolto, ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello, e la tiktokerdurante un allenamento in. Mentresi stava allenando, ha deciso di riprendersi in diretta mentre svolgeva un esercizio per la parte superiore del corpo. All’inizio della registrazione, però, unè caduto, colpendo la ragazza e causandole un trauma cranico e lo spostamento di alcune vertebre cervicali.Leggi anche: L’ultima minaccia di Putin: “Con i missili sulla Russia il conflitto è globale, pronti a colpire chi li ha forniti a Kiev”Nel video condiviso dasu TikTok, si vedeavvicinarsi al macchinario e iniziare l’esercizio. Improvvisamente, l’si è rovesciato, forse a causa di un fissaggio non adeguato, finendo per colpire, che si trovava dietro di lui mentre correva sul tapis roulant.