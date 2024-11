Sport.quotidiano.net - Arezzo, Troise verso un derby di conferme. A Perugia con Guccione in cabina di regia

di Andrea LorentiniNel calcio si usa dire: squadra che vince non si cambia. Contro il Pescara, è vero che l’non ha vinto, ma convinto e allora è probabile chedomani sera scelga lo stesso di dare continuità alla formazione schierata contro la capolista. Un eventuale turnover verrà fatto nel secondo, quello di coppa in programma mercoledì 27. Le risposte dell’ultima partita sono state complessivamente confortanti e dunque al "Curi", almeno in partenza, si vauna conferma in blocco del 4-3-3 con Lazzarini al fianco di Chiosa,mezz’ala, e Gucci a guidare il tridente. C’è ancora la rifinitura di oggi per sciogliere gli ultimi dubbi, ma difficile immaginare uno stravolgimento nel modulo e negli uomini. Qualche valutazionese la porterà fino alla fine in ogni caso.