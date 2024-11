Lanazione.it - Ambiente, cybersecurity e giovani: Sintra pubblica il Report di Sostenibilità

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 novembre 2024 – Attenzione all’, sviluppo delle risorse umane, investimenti ine sostegno al territorio. Questi temi sono trattati nel nuovodiredatto da, azienda aretina leader in innovazione digitale, dove sono sintetizzati i traguardi raggiunti negli ultimi anni e dove sono presentati gli obiettivi per procedere verso un futuro più equo e rispettoso delle risorse. Il documento rappresenta uno strumento rivolto al personale, ai clienti e agli stakeholder di tutto il mondo per condividere un dettagliato e trasparente riepilogo delle attività svolte, illustrando le conseguenze delle azioni dell’azienda sulla società e sull’. Il tutto, in un periodo particolarmente positivo doveha registrato un +24% dei fatturati del 2023 rispetto all’anno precedente.