WWE: Nathan Frazer si guadagna un posto per l'NXT Iron Survivor Challenge

La strada verso NXT Deadline è appena diventata ancora più intensa!si è assicurato unnella NXT2024 dopo aver sconfitto Eddy Thorpe nell’episodio di NXT della notte scorsa. Con tutta la divisione tag team di NXT che guardava sperando in un colpo di scena,ha dato il massimo e ha conquistato la vittoria con il suo incredibile Phoenix Splash. Subito dopo, si è allontanato mentre il caos esplodeva, con i team che si affrontavano in una rissa attorno al ring.si unisce ora a Wes Lee e Je’Von Evans nella formazione stellare della2024. Questo formato di incontro iconico, introdotto a NXT Deadline 2022, vede cinque concorrenti sfidarsi in una battaglia ad alta intensità della durata di 25 minuti. Due partecipanti iniziano il match, e ogni cinque minuti ne entra uno nuovo.